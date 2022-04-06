Хельсинки, 6 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Власти Финляндии пообещали рано или поздно вернуть конфискованные на границе с Россией экспонаты, принадлежащие государственным музеям РФ, передает 6 апреля издание Yle.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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Напомним, 2 и 3 апреля на границе Финляндии с Россией были задержаны три грузовика, в них находились экспонаты Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», «Павловск», которые возвращались с выставок в Италии и Японии. Таможенная служба Финляндии заявила, что перевозимые в РФ предметы якобы подпадали под санкции ЕС против России. Предварительное следствие показало, что страховая сумма картин — 42 млн евро. Экспонаты находятся на хранении в Хельсинки.

6 апреля в столице страны прошла пресс-конференция, на которой глава отдела экспортного контроля министерства иностранных дел Финляндии Теему Сеппонен уточнил, что расследование опирается на запрет на вывоз в Россию ценных предметов.

«Задержанные произведения являются собственностью России, и рано или поздно они будут возвращены в страну», — заверил он.

В свою очередь директор отдела таможенного контроля Сами Ракшит отметил, что все экспонаты, которые являются национальными ценностями РФ, изъяты как доказательства, согласно санкционным правилам.

«Расследование идет на уровне ЕС», — подчеркнул он, добавив, что Финляндия учитывает международные договоренности о предметах искусства и музейные соглашения.