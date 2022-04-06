Саратов, , 15:07 — REGNUM В Саратове 31-летнего местного жителя подозревают в изнасиловании 16-летней девушки. Свою вину мужчина не признал, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Жертва изнасилования LMAP

По данным следствия, ночью 4 апреля 16-летняя девушка вместе со своим молодым человеком и двумя его знакомыми находились в одной из квартир в Саратове. После того, как компания разошлась, девушка отправилась с одним из гостей в магазин. По дороге подозреваемый, угрожая убийством, завел девушку в подъезд одного из домов по улице Блинова, где изнасиловал ее. Когда злоумышленник отвлекся, девушка сообщила о произошедшем своему молодому человеку. Он незамедлительно прибыл на место происшествия и вызвал сотрудников полиции.

Злоумышленника задержали. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью»).

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 марта 2021 года 38-летний мужчина пришел к своей сожительнице, проживающей в квартире дома на улице Краснооктябрьской города Вольска. Пока женщина спала он в состоянии наркотического опьянения совершил в отношении ее пятилетнего сына действия сексуального характера. Затем он выпроводил ребенка из квартиры на улицу без одежды и обуви.

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