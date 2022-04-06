Екатеринбург, , 14:30 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 374 795 граждан. В том числе 5612 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона пребывают 203 «тяжелых» пациента. Из них 73 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 923 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 429 606 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 611. За последние сутки зарегистрировали пять случаев смерти от ковида.