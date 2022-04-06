Минск, , 14:45 — REGNUM Планов по полному переходу в 2022 году на расчёты в российских рублях у Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет. Об этом заявила официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина, сообщает 6 апреля БелТА.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По её словам, в текущем году не планируется отказ от использования в расчётах доллара и евро. ЕАЭС намерен расширять и стимулировать использование национальных валют государств-участников при расчётах во взаимной торговле.

Это предусмотрено перечнем мер по повышению внутренней устойчивости экономик государств ЕАЭС, который утвердил Совет ЕЭК, отметила Малкина. Она добавила, что происходит движение в этом направлении.

На фоне западных санкций ЕЭК рекомендует пользоваться картами «Мир» при поездках в пределах союза. С картами платёжных систем Visa и Mastercard есть сложности, также сообщила она.

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