Москва, , 18:54 — REGNUM Президент Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили дальнейшее развитие российско-сербского сотрудничества и расширение торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Александр Вучич Kremlin.ru

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«Проведён обмен мнениями по актуальной региональной проблематике, включая ситуацию в Косово. По просьбе Александра Вучича Владимир Путин проинформировал о ходе переговоров между российскими и украинскими представителями», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Тем временем пресс-служба президента Вучича сообщила о том, что глава Сербии ознакомил Владимира Путина с трудностями, с которыми Сербия из-за санкций ЕС сталкивается при импорте сырой нефти. Вучич высказал убеждение, что руководство компании «Газпром нефть» и Республики Сербии, так же, как и партнеры из Евросоюза, найдут выход из этой ситуации.

Собеседники также констатировали, что долгосрочный договор о продаже газа в Сербию заканчивается 31 мая текущего года, и поэтому нужно как можно скорее начать переговоры о стоимости, объёмах и других параметрах поставок газа, отмечается в сообщении пресс-службы президента Вучича.

Напомним, что ранее Путин поздравил Вучича с убедительной победой на президентских выборах 3 апреля.