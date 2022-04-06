Москва, 6 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, позволяющий гражданам Белоруссии участвовать в строительстве объектов наземной космической инфраструктуры космодрома «Восточный» на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается возможность привлечения госкорпорацией «Роскосмос», ее организациями граждан и юрлиц Белоруссии.

Отдельно прописываются требования к юрлицам из Белоруссии. Их учредителями (участниками) должны быть Белоруссия или граждане республики и они должны быть созданы в организационно-правовой форме, установленной законодательством Республики Белоруссия, для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области, в том числе для строительства и реконструкции указанных объектов.

В связи с этим предусматривается внесение соответствующего изменения в закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».

Сейчас на стройке занято 3,5 тыс. человек при необходимых для окончания проекта в срок 13−15 тыс. человек.

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