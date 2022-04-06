Москва, 6 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Несмотря на жёсткие антироссийские санкции, ситуация с IT-оборудованием не отразится на сроках запуска 4G в деревнях. Как уточнили в Минцифры, в 2022 году планируется установить 2,059 тыс. базовых станций 4G в населенных пунктах до 500 человек. Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» связь 4G появится в 24 тысячах малонаселенных пунктов России до 2030 года.

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«Минцифры прилагает все усилия, чтобы завершить проект Устранения Цифрового Неравенства (УЦН) по обеспечению доступа в интернет в малых и труднодоступных поселениях в 2022 году, несмотря на проблемы с поставками оборудования», — сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Ким.

На портале Госуслуг не так давно был опубликован список из 2002 населенных пунктов, в которые проведут 4G до конца года. Перечень составлен на основе выбора граждан России, принявших участие в голосовании.

Напомним, осенью 2021 года Минцифры России предложило жителям страны проголосовать за населенные пункты, в которые приоритетно проведут мобильную связь стандарта 4G (LTE). Свой выбор можно было сделать онлайн через платформу обратной связи портала Госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России. За полтора месяца проголосовали более 700 тысяч человек, из них 85 тысяч голосов в Минцифры поступило по почте.

Напомним, второй этап устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) стартовал в нашей стране в 2021 году. Он включил в себя обеспечение населенных пунктов интернетом и начало предоставления услуг мобильной связи там, где они были недоступны. Благодаря ей по итогам прошлого года современная сотовая связь появилась в 1,2 тысячи небольших поселений с численностью от 100 до 500 человек.

В начале декабря 2021 стабильная мобильная связь с беспроводным доступом в интернет появиолись в деревне Красный Октябрь и поселке Верхняя Кумашка Шумерлинского района Чувашии.

«Мы очень рады, что в числе населенных пунктов Чувашской республики, обеспеченных мобильной связью четвертого поколения, оказался и наш поселок. Спасибо большое команде «Ростелекома» и всем, кто причастен к решению этого вопроса», —отметила глава Краснооктябрьского сельского поселения Татьяна Лазарева.

«Появление мобильной связи и беспроводного интернета — очень нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе. Мы считаем важным не просто создать техническую возможность пользоваться услугами мобильной связи, но и решить сопутствующие вопросы. В деревне на 100 жителей, как правило, нет салона связи, но выдача сим-карты и заключение договора об оказании услуг возможны только при предъявлении паспорта. Во все населённые пункты, где запускаются базовые станции, будут выезжать специалисты для оформления договоров и выдачи сим-карт. При наличии сим-карты круглосуточно и бесплатно (даже при нулевом и отрицательном балансе) будут доступны звонки в экстренные оперативные службы», — пояснил президент Ростелекома Михаил Осеевский.

По его словам, расширение проекта устранения цифрового неравенства — это требование времени.

«Вне зависимости от расстояний и труднодоступности населенного пункта у граждан нашей страны должны быть равные цифровые возможности. Появление мобильной связи и беспроводного интернета — очень важный и нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных пунктах поможет преодолеть цифровое неравенство и обеспечить гражданам доступ к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине.

Всего же до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.