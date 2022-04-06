Чебоксары, , 14:28 — REGNUM В Чувашии чуть возросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и суточное число вылечившихся от ковида. При этом подтверждены очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 6 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 77 217 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 003 человека — таким образом, доля вылечившихся составляет 81,6%.

Что касается суточной статистики, то 5 апреля лабораторно выявлен 61 случай инфицирования новой коронавирусной инфекцией, что на четыре больше, чем было выявлено 4 апреля (57 случаев). Выздоровели и выписаны 5 апреля 589 пациентов (4 апреля — 501), а госпитализированы 50 ковидных больных (4 апреля — 51).

Количество жертв пандемии достигло 4564 человек, из них за последние сутки скончался один пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия присоединилась к всероссийской акции «Будь здоров», которая будет проходить до 11 апреля. Совместно с министерством здравоохранения волонтеры-медики проводят мастер-класс, зарядки, флешмобы, викторины.