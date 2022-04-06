Тула, , 14:27 — REGNUM Владимир Жириновский был выдающимся политиком и государственным деятелем. Об этом говорится в соболезнованиях губернатора Тульской области Алексея Дюмина в связи со смертью лидера ЛДПР 6 апреля.

Владимир Жириновский в Госдуме Duma.gov.ru

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«Владимир Жириновский был выдающимся политиком и государственным деятелем, человеком с сильным характером и твердыми убеждениями. Его профессионализм, энергия и инициативность всегда вызывали уважение коллег и единомышленников», — сказал губернатор.

«Светлая память о Владимире Вольфовиче навсегда останется в наших сердцах», — добавил Дюмин.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля, стало известно о смерти известного российского политика — лидера ЛДПР, депутата Государственной думы Владимира Жириновского.