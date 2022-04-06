Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Свердловской области под скоростную трассу М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург» зарезервировали 219 земельных участков. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Дорога

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По словам руководителя свердловского управления Росреестра Юлии Ивановой, ведомство оперативно проводит правовую экспертизу и регистрацию участков для строительства этапа автодороги «Дюртюли — Ачит». Общая протяженность нового участка трассы «Москва — Казань» составит 275 километров. Строительство пройдет в три этапа. Через Свердловскую область пройдет участок в 43 километра.

Участок трассы «Казань — Екатеринбург займет 275 километров. Предполагается, что благодаря появлению новой скоростной трассы автомобилисты смогут добраться из Казани в столицу Урала за 7 часов вместо 14.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно поручению президента России Владимира Путина, движение на новом участке должны открыть в 2024 году.