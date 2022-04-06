Москва, , 14:27 — REGNUM Законопроект о регистрации сирот внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Регистрацию сироты предлагается осуществлять по адресу местной администрации муниципального образования на основании заявления гражданина и паспорта или иного заменяющий его документа, удостоверяющего личность данного гражданина.

При этом наличие у сироты регистрации по месту пребывания не будет препятствием для регистрации по месту жительства в соответствии с предлагаемым порядком. Аналогично наличие такой регистрации по месту жительства не послужит основанием для ограничения права сироты регистрироваться по месту пребывания в случае такой необходимости, отмечают авторы.

Также для сироты предусматривается возможность подачи заявления и иных необходимых документов в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернета, включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

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