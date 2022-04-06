Челябинск, 6 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Производство электрических нагревателей начало в рамках импортозамещения челябинское предприятие «ПСО-Проджект». Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

Нагреватели компании можно установить под ламинатом или над потолком, и они могут добавить 25 градусов к текущей температуре в помещении.

При этом продукция компании полностью создаётся из отечественных материалов, и предприятие даже начало производить самостоятельно специальную плёнку, соединяя в один модуль алюминий и полимер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «Аттика» в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области производит полимерные смолы для импортозамещения.