В Челябинске начали производство электрических нагревателей
Челябинск, 6 апреля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Производство электрических нагревателей начало в рамках импортозамещения челябинское предприятие «ПСО-Проджект». Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Нагреватели компании можно установить под ламинатом или над потолком, и они могут добавить 25 градусов к текущей температуре в помещении.
При этом продукция компании полностью создаётся из отечественных материалов, и предприятие даже начало производить самостоятельно специальную плёнку, соединяя в один модуль алюминий и полимер.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что предприятие «Аттика» в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области производит полимерные смолы для импортозамещения.