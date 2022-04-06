Кабул, , 14:23 — REGNUM Офис по регулированию телекоммуникаций Афганистана (Afghanistan Telecommunications Regulatory Authority, ATRA) обратился в МВД с просьбой закрыть СМИ, не продлившие лицензию. В письме упоминаются более сотни аудиовизуальных СМИ, срок действия лицензий которых истёк, и они должны платить налоги. Об этом сообщает TOLOnews.

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Однако в последние месяцы различные средства массовой информации заявляли об экономических проблемах, как существующих, так и предстоящих.

В то же время начальник отдела по работе с изданиями министерства информации и культуры заявил, что с задолжавшими СМИ будут разбираться в судебном порядке.

«Исламский Эмират в рамках закона, установленного для СМИ, одинаково относится ко всем средствам массовой информации и считает их равными перед законом», — пояснил Абдул Хак Хаммад, начальник этого отдела.

Однако, некоторые институты поддержки СМИ имеют иной взгляд на этот вопрос.

«Мы призываем Исламский Эмират создать программы поддержки медиа-сообщества и решения финансовых проблем СМИ», — сказал Масрур Лютфи, сотрудник Союза журналистов Афганистана.

«К сожалению, это наносит большой ущерб свободе слова и СМИ, — подчеркнул Ходжатулла Моджаддеди, член Федерации журналистов и СМИ. — На встрече, которую мы провели сегодня с официальными лицами в министерстве информации и культуры, мы попросили их сотрудничать со СМИ в этом отношении».

Ранее Федерация свободных СМИ Афганистана заявила, что после создания Исламского Эмирата более 40% средств массовой информации были закрыты из-за экономических проблем.