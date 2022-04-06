Москва, 6 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) отстранил от работы трёх арбитров до конца сезона 2021/22. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба организации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Сообщается, что отстранены арбитры Игорь Панин, Артём Любимов и Алексей Сухой.

Панин обслуживал матч ЦСКА – «Урал» (2:2) и допустил три ошибки, в том числе ключевую ошибку, которая повлияла на результат встречи. Сухой и Любимов работали на матче «Краснодар» — «Динамо» (0:1) и допустили ошибку с назначением пенальти.

Кроме того, судья Сергей Карасёв, работавший на дерби «Спартака» и «Локомотива» (0:1), дисквалифицирован на один матч. Павел Шадыханов, отвечавший за VAR в этом матче, отстранён на две игры.