Сухиничи, Калужская область, 6 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В городе Сухиничи устанавливается личность мужчины, тело которого обнаружено на окраине районного центра, сообщили 6 апреля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Эмблема СК РФ

В окрестностях города 5 апреля были обнаружены скелетированные останки мужчины. По предварительным данным, погибшему было больше 60 лет. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личности и причины смерти мужчины. Назначены судебно- медицинская и генетическая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.