Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2021 году выявили более 2,5 тыс. зараженных ВИЧ-инфекцией, что выше на 15% показателя 2020 года (2,1 тыс. случаев). Об этом сообщила 6 апреля заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Также специалист отметила, что территориальная заболеваемость совокупного населения, с учетом иностранных граждан, в 2021 году составила 47,1 случай ВИЧ на 100 тыс. населения. Это ниже среднего многолетнего показателя по Петербургу, почти на 10% за пять лет.

«С 2014 года мы видели и отмечали тенденцию к снижения заболеваемости среди совокупного населения. Но, если сравнить 2021 год с 2020 годом, мы видим небольшое превышение», — добавила Катаева.

В 2021 году в Петербурге было обследовано более 1,3 млн человек на ВИЧ-инфекцию. Самая высокая пораженность — среди женщин в возрасте 20−45 лет, среди мужчин 40−44 года. В возрастной структуре по заболеваемости ВИЧ-инфекции лидирующее положение по-прежнему занимает возрастная группа 30−39 лет, на втором месте — 40−49 лет.

«Превалирует, в 70%, половой способ передачи, порядка 19% — при употреблении наркотиков, — добавила представитель Роспотребнадзора. — Преобладают по выявленной ВИЧ-инфекции — более 60% — мужчины, порядка 39% — женщины».

В свою очередь заведующий отделом профилактики и медико-социальной работы Санкт-Петербургского Центра СПИД Игорь Пискарев отметил, что на диспансерном учете состоят более 34 тыс. пациентов с ВИЧ, из них почти 25 тыс. (75%) получают терапию.

«Это достаточно хорошие показатели», — пояснил специалист.

Также Пискарев уточнил ИА REGNUM, что в Петербурге ВИЧ-инфекция подтверждена у 300 детей.

«Ежегодно показатель передачи ВИЧ от матери к ребенку крайне низкий, но по тем или иным причинам происходит передача ВИЧ», — резюмировал он.