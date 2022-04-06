Бартеру между Россией и Турцией нужно дать зелёный свет — эксперт
Москва, 6 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Идея внедрения бартерных схем между Россией и Турцией в товародвижение здравая и вполне своевременная, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Турция
«Её реализация позволит ускорить рост взаимного товарооборота в условиях ужесточающегося со стороны ряда стран санкционного режима.
Турецкие партнёры к России ближе, поэтому и начинать надо, прежде всего, с них.
Бартерная технология даст больше свободы российским контрагентам, поскольку расчёты через корсчета большинства зарубежных стран высокорисковые.
И те же турецкие банки опасаются введения санкций против них за обслуживание контрактов с российскими компаниями.
Сама по себе бартерная технология хорошо себя зарекомендовала в волатильные в 80−90-годы.
Турция быстрее сможет восполнить запасы автозапчастей, ниши на полках с фруктами и овощами. Да и определённую конкуренцию создаст.
Нужно дать зелёный свет бартеру, но и схемы прямых расчётов в рублях и лирах надо отрабатывать уже сейчас», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, возможность бартерной торговли между Россией и Турцией рассматривается, заявил глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши.
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