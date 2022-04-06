Воронеж, 6 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Со смертью Владимира Жириновского дописана одна из самых ярких глав современной политической истории России. Об этом говорится в соболезнованиях губернатора Воронежской области Александра Гусева в связи со смертью политика 6 апреля.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

«Ушел из жизни неординарный человек и выдающийся политик. Владимир Вольфович обладал особым даром — он очень тонко чувствовал жизнь российского общества и настроения простого человека в контексте мировых тенденций. Это позволяло ему делать зачастую верные прогнозы развития национальных и глобальных ситуаций», — приводит слова Гусева пресс-служба облправительства.

Воронежский губернатор отметил, что Жириновский умел расположить в себе остроумием, умением выразительно доносить свои мысли.

«Многие разделяли идеи ЛДПР, которую он возглавлял на протяжении долгих лет. Теперь с сожалением можно сказать, что дописана одна из самых ярких глав современной политической истории России», — подчеркнул Гусев.

Глава Воронежской области выразил соболезнования родным и близким Владимира Жириновского, его избирателям и партийным соратникам, прежде всего из Воронежского регионального отделения ЛДПР.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 апреля, стало известно о смерти известного российского политика — лидера ЛДПР Владимира Жириновского.