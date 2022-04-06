Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой реальную угрозу для США, а также союзников и партнёров США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил 5 апреля председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли, выступая на бюджетных слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пхеньян продолжает наращивать свой ядерный потенциал, и его технические возможности достигли такого уровня, который несёт в себе настоящую угрозу не только для союзников и партнёров Вашингтона, но и для самих США», — сообщил Милли.

Он также подчеркнул, что Пхеньян не демонстрирует признаков отказа от ядерного оружия.

Министр обороны США Ллойд Остин, также принявший участие в бюджетных слушаниях, отметил, что КНДР представляет собой «постоянную угрозу» для США.