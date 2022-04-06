Рамалла , , 14:20 — REGNUM Израильские военные задержали двух человек, пытавшихся переправить партию оружия на территорию Палестины. Об этом 6 апреля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на официальное заявление командования израильской армии.

Армия Израиля (сс) Israel Defense Forces

По последним данным, инцидент произошёл утром в среду, 6 апреля, на границе между Иорданией и районом Западного берега реки Иордан.

«В ходе сегодняшней операции на границе с Иорданией были задержаны двое подозреваемых в контрабанде оружия. У низ было изъято 30 единиц оружия, включая 19 пистолетов, 3 автомата Калашникова, 2 штурмовых винтовки M16 и дробовик», — цитирует Al-Mayadeen заявление израильской армии.