Санкт-Петербург, 6 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Предприятие «Аттика» в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области производит полимерные смолы для импортозамещения. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Завод производит связующие компоненты для производства промышленных лакокрасочных материалов, автомобильных красок и разнообразных покрытий.

При этом часть рецептуры в условиях санкций была заменена на отечественные материалы, а высокотехнологичные компоненты пока еще закупаются в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что череповецкое предприятие «Фиброплит», которое производит фибролитовые плиты для внутренней отделки зданий, на фоне санкций продвигает свой товар на отечественный рынок.