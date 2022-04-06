Джакарта, , 14:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в праздник Лебаран около 85 миллионов человек покинуть города, чтобы навестить родственников, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

«Число покинувших города в этом году оценивается в 85 миллионов человек. По оценкам, 14 миллионов человек будут использовать личные автомобили», — заявил Джоко Видодо.

Из-за пандемии коронавируса правительство Индонезии ввело ограничения на выезд из городов, для посещения родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил о росте цен на растительное масло, который наблюдался в течение последних нескольких месяцев.

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