Джакарта, 6 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в праздник Лебаран около 85 миллионов человек покинуть города, чтобы навестить родственников, сообщает CNN Indonesia.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Число покинувших города в этом году оценивается в 85 миллионов человек. По оценкам, 14 миллионов человек будут использовать личные автомобили», — заявил Джоко Видодо.

Из-за пандемии коронавируса правительство Индонезии ввело ограничения на выезд из городов, для посещения родственников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил о росте цен на растительное масло, который наблюдался в течение последних нескольких месяцев.