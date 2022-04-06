Чебоксары, 6 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, отметив, что он «бескомпромиссно стоял на страже национальных интересов» России и его уход — «большая невосполнимая потеря» для страны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Руководитель республики сообщил, что «с глубокой скорбью и печалью узнал» о смерти «бессменного лидера» Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

«Патриарх либерально-демократической мысли страны, он бескомпромиссно стоял на страже национальных интересов Российской Федерации, её безопасности, сохранения и развития всей российской цивилизации. Он — человек огромной внутренней силы и энергии», — говорится в соболезновании Олега Николаева.

По словам главы Чувашии, смерть политика, «безусловно, большая невосполнимая потеря для всей нашей страны, всего общества». Руководитель региона выразил уверенность в том, что имя Владимира Жириновского «будет вписано в политическую историю российского государства, связанную с его новой страницей»:

«Он до последнего боролся за свою жизнь, и в нас теплилась надежда, что он восстановится, и вместе переживём этот тяжёлый для страны период».

Олег Николаев выразил соболезнования родным и близким политика, членам и сторонникам ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля стало известно о смерти после продолжительной болезни лидера ЛДПР, главы фракции партии в Госдуме Владимира Жириновского. Об этом было заявлено во время пленарного заседания Госдумы. Нижняя палата парламента почтила его память минутой молчания и сделала часовой перерыв в заседании.