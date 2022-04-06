Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выступила категорически против участия несовершеннолетних в массовых мероприятиях. Своим резко негативным отношением к вовлечению детей в политику Митянина поделилась в рамках своего доклада на заседании Законодательного собрания Петербурга 6 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подростки Pierre Metivier

Детский омбудсмен напомнила о недопустимости участия несовершеннолетних в публичных акциях различного характера. Выражая свою позицию, Митянина заявила, что это незаконно и небезопасно.

«Толпа, она всегда толпа. Она мыслит как толпа. И рационального мышления там нет и быть не может, следовательно, обеспечить безопасность ребёнка в массовых мероприятиях не может никто», — заявила Анна Митянина.

Уполномоченный по правам ребёнка в Петербурге также добавила, что она протестует, когда видит, как в уличных акциях принимают участие несовершеннолетние.

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