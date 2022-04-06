В Татарии запустили производство 20 самолётов Ту-214
Казань, 6 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. К производству 20 магистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, которые заменят иностранные Boeing и Airbus готовятся в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь.
«В ближайшее время должны нарастить серийность. Уже мы запустили в производство 20 машин Ту-214», — цитирует ТАСС официального представителя ОАК.
По уточненным данным, это производственная программа по выпуску Ту-214 рассчитана на ближайшее несколько лет.
Также корпорация планирует увеличить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в России рассматривают возможность использования самолетов Ту-214 отечественными авиакомпаниями. Заместить зарубежные комплектующие в данных самолетах планируется уже в течение года.
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