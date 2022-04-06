Осло, , 14:11 — REGNUM Власти Норвегии приняли решение о высылке сотрудников российского дипломатического представительства. Об этом 6 апреля сообщили в МИД Норвегии.

Норвегия

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В министерстве объявили о принятом решении выслать из страны трёх дипломатов из России. Ранее о высылке 12 российских дипломатов сообщили в Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов. В МИД России пообещали ответить на недружественные шаги.