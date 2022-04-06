Рязань, , 14:10 — REGNUM В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 30 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля в федеральном оперативном штабе. Выписан после выздоровления 171 человек.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 116 840 человек. Завершили лечение выздоровлением 111 022 жителя.

От осложнений при инфекции скончались 3 312 пациентов, в том числе пять летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.