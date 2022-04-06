Тольятти, Самарская область, , 14:15 — REGNUM Уголовное дело о вымогательстве сотрудником общественной организации по защите прав потребителей у предпринимателя незаконного вознаграждения возбуждено в Тольятти. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Суд

Сообщается, что к прокурору Центрального района г. Тольятти обратились предприниматели, которые сообщили о незаконных действиях общественной организации по защите прав потребителей.

В ходе проверки было установлено, что в г. Тольятти осуществляет свою деятельность межрегиональное общество по защите прав потребителей.

По версии следствия, целью данного общества, вопреки закону, было не осуществление общественного контроля за соблюдением прав потребителей, а вымогательство с предпринимателей денег под угрозой обращения в суд за якобы выявленные нарушения в сфере защиты прав потребителей.

«Выявленные факты грубым образом нарушают права малого и среднего бизнеса, которые в условиях сложной экономической ситуации вынуждены отдавать деньги за незаконные требования общества по защите прав потребителей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении члена общественной организации по защите прав потребителей было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного получения от предпринимателя денег под угрозой обращения в суд с исковым заявлением в отношении предпринимателя, сопряженное с вымогательством.