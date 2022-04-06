Вологда, , 14:07 — REGNUM Череповецкое предприятие «Фиброплит», которое производит фибролитовые плиты для внутренней отделки зданий, на фоне санкций продвигает свой товар на отечественный рынок. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

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Ранее продукция производителя продавалась во многих странах Европы, однако на фоне антироссийских санкций большинство заказов европейского рынка было потеряно. При этом предприятие готово выпускать боле 100 тысяч кубометров плит в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод «Омский каучук» готов обеспечить изопропиловым спиртом российские предприятия.