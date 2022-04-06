Белград, , 14:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа, сообщает 6 апреля администрация главы Сербии.

Встреча Владимира Путина с Александром Вучичем Kremlin.ru

«Вучич ознакомил президента Путина с затруднениями, с которыми Сербия сталкивается при импорте сырой нефти, и выразил уверенность, что руководство «Газпром нефти» и Сербии, как и партнеры из ЕС, найдут выход из ситуации», — говорится в сообщении.

Вучич в разговоре с Путиным подчеркнул, что «необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет озабоченности Сербии, возникшие в связи с решением РФ о переходе на оплату за экспорт газа в рублях.

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