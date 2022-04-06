Белград, 6 апреля 2022, 14:06 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил новый договор на поставки газа, сообщает 6 апреля администрация главы Сербии.
Вучич в разговоре с Путиным подчеркнул, что «необходимо в кратчайшие сроки начать разговоры о цене, объемах и других условиях поставок в Сербию этого важного энергоносителя».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учтет озабоченности Сербии, возникшие в связи с решением РФ о переходе на оплату за экспорт газа в рублях.
Читайте развитие сюжета: Евросоюзу придется обходить санкции, чтобы платить рублями за газ — Spiegel