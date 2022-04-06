Москва, 6 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина на 6 апреля запланирована встреча с главой Дагестана Сергеем Меликовым. О планах главы государства сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

President.e-dag.ru Сергей Меликов

«Сегодня продолжаются внутренние рабочие встречи, с докладом у президента будет Сергей Меликов, глава Дагестана. Президент продолжает работу с главами регионов» , — сообщил Песков в ходе пресс-конференции.

Напомним, последний раз Владимир Путин встречался с Сергеем Меликовым в августе 2021 года. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития Дагестана.

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