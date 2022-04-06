Кострома, 6 апреля 2022, 14:53 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал провести все праздничные мероприятия к 9 мая, в том числе — «Бессмертный полк». Об этом он заявил на встрече с ветеранами.
Как ранее писало ИА REGNUM из-за пандемии в 2020 и 2021 году акция прошла в непривычном формате. Вместо традиционного шествия с портретами ветеранов Великой Отечественной войны костромичи размещали фотографии родственников в окнах домов, на балконах и машинах.
Справка: Костромская область подключилась к акции в 2015 году. В 2019 году в шествии прошли 20 тысяч костромичей.
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