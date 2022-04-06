Кострома, 6 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал провести все праздничные мероприятия к 9 мая, в том числе — «Бессмертный полк». Об этом он заявил на встрече с ветеранами.

ИА REGNUM «Бессмертный Полк» в Костроме — 2018

«Со стороны западных масс-медиа ведётся информационная война. Недружественные страны пропагандируют ненависть к русским, ко всему русскому, вычёркивая исторические события Второй Мировой войны и неоценимый вклад русских солдат в Победу над фашизмом. 9 мая — День Победы — для нашей страны и наших граждан всегда будет самым значимым и святым праздником. Он объединяет все поколения историей мужества. В этом году мы обязательно проведём все праздничные мероприятия, в том числе и «Бессмертный полк», — сказал губернатор.

Как ранее писало ИА REGNUM из-за пандемии в 2020 и 2021 году акция прошла в непривычном формате. Вместо традиционного шествия с портретами ветеранов Великой Отечественной войны костромичи размещали фотографии родственников в окнах домов, на балконах и машинах.