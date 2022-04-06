София, , 14:04 — REGNUM Жители Болгарии 6 апреля проводят митинг за нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Мероприятие проводится в центре Софии перед зданием парламента страны. На видео с места события, опубликованном агентством ТАСС, на площади собрались сотни участников митинга. Многие из них держат в руках флаги Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу из Сербии Александра Вучича с победой на выборах.