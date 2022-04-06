Москва, , 14:03 — REGNUM МВД России ФНС инициативой отслеживания купли-продажи валюты в социальных сетях пытаются ограничить торговлю валютой в обход банковской системы или теневую продажу валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это связано с возможным воздействием теневого рынка на устойчивость рубля.

В зависимости от объемов рынка риски игроков рынка повышаются.

Это может привести к росту курсов на валютном рынке». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выявлением валютных спекулянтов займутся в России Федеральная налоговая служба (ФНС) и МВД. РФ.

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