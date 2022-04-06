Теневой рынок влияет на устойчивость рубля: о валютных спекулянтах
Москва, 6 апреля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. МВД России и ФНС инициативой отслеживания купли-продажи валюты в социальных сетях пытаются ограничить торговлю валютой в обход банковской системы, или теневую продажу валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Аяз Алиев.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Валюта
«Это связано с возможным воздействием теневого рынка на устойчивость рубля.
В зависимости от объемов рынка риски игроков рынка повышаются.
Это может привести к росту курсов на валютном рынке». — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, выявлением валютных спекулянтов займутся в России Федеральная налоговая служба (ФНС) и МВД РФ.
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