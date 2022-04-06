Омск, , 13:57 — REGNUM Завод «Омский каучук» готов обеспечить изопропиловым спиртом российские предприятия. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие стало четвертым по счету в России по выпуску изопропанола и при этом является первым по объемам его производства.

При этом изопропиловый спирт является основным компонентом антисептиков, а также используется в косметической отрасли и при выпуске стеклоомывающих жидкостей. Также благодаря омскому предприятию удалось снизить долю импортного изопропилового спирта в России с 60% до 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что завод по производству томатной пасты «Овощи Юга» в Кабардино-Балкарии продолжает свою работу, несмотря на антироссийские санкции.