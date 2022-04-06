Калуга, 6 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил глубокие соболезнования по поводу смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает 6 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Ушел из жизни патриарх российской политики – Владимир Вольфович Жириновский. Соболезную родным и близким. Нам всем будет его не хватать», — написал калужский губернатор в социальных сетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР Жириновский находился на лечении в ЦКБ. Он заболел COVID-19 и был подключен к ИВЛ. О смерти Жириновского стало известно в ходе пленарного заседания Госдумы. 25 апреля Владимиру Жириновскому должно было исполнится 76 лет.