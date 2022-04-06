Минеральные Воды, Ставропольский край, 6 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Ставропольском крае семья отравилась угарным газом. В больницу были госпитализированы четверо пострадавших, среди них несовершеннолетний, сообщили 6 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону. Инцидент случился вечером 5 апреля в селе Гражданское Минераловодского городского округа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«В одном из домовладений села Гражданское произошла утечка газа, вследствие чего семья из четырех человек была госпитализирована в больницу с признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту отравления людей организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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