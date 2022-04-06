Грозный, , 13:55 — REGNUM Чеченские бойцы вытеснили украинских националистов из крупного продовольственного склада в Мариуполе, сообщил 6 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чеченские бойцы вытеснили боевиков из крупного продовольственного склада в Мариуполе. Из данного хранилища националисты беспрепятственно восполняли свой запас продуктов и воды. Собственно, голодающим жителям одно приближение к складу грозило в лучшем случае пулевым ранением. Справедливость как всегда восторжествовала. После освобождения склада все содержимое было успешно роздано местному населению», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины идет по плану. Неонацисты и наемники несут потери в живой силе и в технике.

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