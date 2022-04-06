Бразилиа, 6 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Лула да Силва раскритиковал 5 апреля санкции, введённые США в отношении России, поскольку эти меры наносят ущерб странам, не имеющим ни малейшего отношения к европейскому конфликту. Об этом сообщает новостное агентство Poder360.

Ricardo Stuckert Луис Инасиу Лула да Силва

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Лула также негативно высказался об ООН, поскольку нынешняя модель организации защищает «не тех».

«Блокада — такое же мощное оружие войны, как и атомная бомба. Она не наносит вреда России, она не наносит вреда Соединённым Штатам. Но она блокирует почти всю экономику здесь, в Латинской Америке, не только из-за роста цен на нефть, но и из-за ограничений на продажу удобрений из России, так необходимых Бразилии», — заявил Лула.

«Почему Боливия должна терпеть санкции? Почему Бразилия должна от них страдать? Путин допустил много ошибок, развязывая конфликт. Но европейцы и американцы допустили их еще больше», — продолжил политик.

Лула считает, что конфликт можно было решить ещё до его начала «за барным столиком с хорошим пивом».

Бывший посол Украины в Бразилии раскритиковала слова Лулы: «Какое же это неуважение к украинскому народу и ко всем усилиям президента Зеленского. Украинцы просто защищаются. Свобода и жизнь не могут определяться за барным столом».