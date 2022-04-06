Омск, , 13:49 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации оперштаба, за весь период пандемии в Омской области жертвами COVID-19 стали 4227 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 141 носитель коронавируса, выздоровели 317 человек.

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