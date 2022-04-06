Джакарта, , 13:49 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о росте цен на растительное масло, который наблюдался в течение последних нескольких месяцев, сообщает Kompas.

Нерафинированное растительное масло Александр Погожев © ИА REGNUM

Глава Индонезии выразил сожаление по поводу того, что министры не дали народу никаких разъяснений относительно причины роста цен на масло.

«Цена на растительное масло держится около четырех месяцев, и нет никаких объяснений, почему это произошло», — заявил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 57 оползней, произошедших в столице с 2017 по 2021 год.

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