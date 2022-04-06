Джакарта, 6 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о росте цен на растительное масло, который наблюдался в течение последних нескольких месяцев, сообщает Kompas.

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

Глава Индонезии выразил сожаление по поводу того, что министры не дали народу никаких разъяснений относительно причины роста цен на масло.

«Цена на растительное масло держится около четырех месяцев, и нет никаких объяснений, почему это произошло», — заявил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 57 оползней, произошедших в столице с 2017 по 2021 год.