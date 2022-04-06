Оренбург, , 13:49 — REGNUM В Оренбуржье отмечено снижение уровней рождаемости и смертности. Об этом сообщает Оренбургстат.

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В январе 2022 года в регионе зарегистрировано 1298 родившихся и 2337 умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем 2021 года снизился на 8%, а смертности – на 15,9%. Естественная убыль населения в январе 2022 года составила 1039 человек.

Добавим, в 2021 году родилось 18 127 детей, умерло 36 556 человек. Уровень рождаемости по сравнению с 2020 годом снизился на 2,1%, уровень смертности увеличился на 16,7%. Естественная убыль населения составила 18 429 человек.