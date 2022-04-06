Нальчик, 6 апреля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Завод по производству томатной пасты «Овощи Юга» в Кабардино-Балкарии продолжает свою работу, несмотря на антироссийские санкции. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томаты

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На предприятии внедрен полный цикл производства томатной пасты: от выращивания рассады до производства готовой продукции в виде свежих томатов, которые поступают на завод для переработки. Завод производит ежегодно 15 тыс. тонн готовой продукции.

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