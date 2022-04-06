Москва, 6 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В данное время Кремль не располагает сведениями о биологической лаборатории США на территории украинского предприятия «Азовсталь». Об этом сегодня, 6 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Биологическая лаборатория

«Но если посмотреть с другой стороны, скоро всё станет известно, и мы всё узнаем», — уточнил Песков.

По его словам, программа Соединённых Штатов Америки по биологическим лабораториям непрозрачна.

ИА REGNUM ранее сообщало, вокруг России и Белоруссии создана целая сеть биологических лабораторий.

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