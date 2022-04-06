Омск, , 13:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области COVID-19 диагностировали у 141 человека, госпитализировано 66 заболевших. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в федеральном оперативном штабе.

Маски ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области выявили 204 167 носителей коронавируса, выздоровели 196 876 человек (+317 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в регионе было подтверждено 159 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 355 человек.

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