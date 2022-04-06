Курск, 6 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен, сообщила 6 апреля Росавиация.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

До 03:45 13 апреля закрыты 11 российских аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Остальные аэропорты работают. Пассажирам рекомендуют планировать маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.